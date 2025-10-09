XMN

xMoney (XMN), geleneksel finans ile blok zinciri yeniliğini birleştirmek amacıyla tasarlanmış, MiCA uyumlu çok işlevli bir token’dır. XMN, lisanslı ve düzenlemeye tabi ödeme altyapısına doğrudan gömülüdür; bu sayede satıcılar ve tüketiciler hız, güven ve düzenleyici netlikle işlem yapabilir. xMoney, fiat ve kripto ödemeleri, kart ihraç etme, stablecoin çözümü ve on/off‑ramp çözümlerini birleştiren birleşik bir ekosistem sunar. XMN’i çekirdek fayda tokeni olarak entegre ederek, platform hem satıcılara hem kullanıcılara somut faydalar sunar. Satıcılar daha düşük işlem ücretlerine, sadakat entegre ödemelere ve token bazlı takas seçeneklerine erişebilirken, tüketiciler ödüller kazanır ve yönetişime katılır. Çoğu fayda tokeninden farklı olarak, XMN gerçek dünyada ilk günden itibaren benimsenmiştir. Avrupa genelindeki işletmeler tarafından zaten kullanılan xMoney’in düzenlenmiş ödeme ağ geçidine ve hizmetlerine entegre edilmiştir. Tasarımı, AB’nin MiCA çerçevesine uygundur, uyumluluğu ve şeffaflığı temin eder, ve borsalar, kurumlar ve satıcılarla dünya çapında güven tesis eder.

Kripto AdıXMN

SıralamaNo.3893

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.11390037525327498,2025-10-09

En Düşük Fiyat0.019550382433716446,2025-10-18

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

