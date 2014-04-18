XMR

Monero, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer genel blok zincirlerinden farklı olarak, gönderme ve alma adreslerini ve işlem miktarlarını maskelemek için şifreleme kullanır. Varsayılan olarak, her Monero işlemi, gönderen ve alan adresleri ve işlem tutarını gizler. Monero değiştirilebilir. Bu, Monero'nun her zaman sansür riski olmadan kabul edileceği anlamına gelir. Monroe bir şirket değil. Zamanlarını bağışlayan veya topluluk bağışlarıyla finanse edilen dünyanın dört bir yanından kriptografi ve dağıtılmış sistem uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bu, Monero'nun herhangi bir ülke tarafından kapatılamayacağı veya herhangi bir belirli yasal yargı alanı tarafından kısıtlanamayacağı anlamına gelir.

Kripto AdıXMR

SıralamaNo.17

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0023%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,110.50%

Dolaşımdaki Arz18,446,744.07370955

Maksimum Arz∞

Toplam Arz18,446,744.07370955

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2014-04-18 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği517.62024523,2021-05-07

En Düşük Fiyat0.21296699345111847,2015-01-14

Herkese Açık Blok ZinciriXMR

