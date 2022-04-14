XNAP

SnapX accelerates onchain trading with real-time signals, trusted KOL insights, and tools that allow you to filter noise and print gains. SnapX puts you one step ahead with a fast, focused trading experience built for both alpha hunters and crypto community leaders.

Kripto AdıXNAP

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,250,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSnapX accelerates onchain trading with real-time signals, trusted KOL insights, and tools that allow you to filter noise and print gains. SnapX puts you one step ahead with a fast, focused trading experience built for both alpha hunters and crypto community leaders.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SNAPX
