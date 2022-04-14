XNL

Novastro is a cross-chain Real-World Asset (RWA) platform that enables seamless tokenization of tangible assets on the Ethereum ledger, ensuring regulatory compliance and verifiable ownership. It integrates AI-powered yield optimization, dynamically compounding returns from RWA-backed stable assets like real estate, credit, and commodities. By bridging tokenized assets across multiple chains and deploying smart liquidity and risk-aware AI models, Novastro transforms real-world yields into scalable, on-chain opportunities — empowering users to earn, govern, and build wealth through a decentralized, trust-anchored ecosystem.

Kripto AdıXNL

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaNovastro is a cross-chain Real-World Asset (RWA) platform that enables seamless tokenization of tangible assets on the Ethereum ledger, ensuring regulatory compliance and verifiable ownership. It integrates AI-powered yield optimization, dynamically compounding returns from RWA-backed stable assets like real estate, credit, and commodities. By bridging tokenized assets across multiple chains and deploying smart liquidity and risk-aware AI models, Novastro transforms real-world yields into scalable, on-chain opportunities — empowering users to earn, govern, and build wealth through a decentralized, trust-anchored ecosystem.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
XNL/USDT
Novastro
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XNL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
XNL/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XNL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...