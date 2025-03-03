XOXO

XO, yapay zekâ ve blok zinciri tarafından desteklenen yeni nesil bir sosyal keşif platformudur. Z Kuşağı için tasarlanan XO, güvenli ve duygusal açıdan ilgi çekici bir sosyal deneyim yaratmak için Kişilik Kanıtı (PoP), merkeziyetsiz kimlik (DID) ve AI Agent arkadaşlığını bir araya getirmektedir.

Kripto AdıXOXO

SıralamaNo.4400

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.025307302452598147,2025-03-03

En Düşük Fiyat0.000317375329457222,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

