XPMarket, XRP Ledger üzerinde DeFi faaliyetleri için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcıların hiçbir işlem ücreti olmadan dijital varlıkları sorunsuz bir şekilde değiştirmesine, likidite madenciliği yoluyla kazanç programlarına katılmasına ve benzersiz airdroplar alabilmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca bu platformda kendi dijital tokenlerini piyasaya sürebilir ve dinamik bir blok zinciri meraklılarından oluşan bir topluluktan faydalanabilir. Platform, kullanıcı dostu bir ortam sağlamak için XRP Ledger'ın yeteneklerinden yararlanmaktadır.

Kripto AdıXPM

SıralamaNo.4735

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13006601290820077,2025-01-16

En Düşük Fiyat0.012163025634964719,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriXRP

XPM/USDT
XPMarket
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XPM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
