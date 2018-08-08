XPX

ProximaX, blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisinin (DLT) gelişmiş bir uzantısıdır. Zengin bir hizmet ve protokol seti sunar ve güvenlik hizmetleri, içerik teslimi, depolama ve medya akışı için hepsi bir arada sürdürülebilir bir platform sağlayabilir. Kuruluşlar, maliyetli ve hataya açık olan merkezi bir mimarinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için bu platformu kullanır.

Kripto AdıXPX

SıralamaNo.6273

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz9,000,000,000

Toplam Arz9,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi2018-08-08 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.009 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.00720291991049,2019-05-15

En Düşük Fiyat0.000109016089362126,2025-06-25

Herkese Açık Blok ZinciriXPX

HakkındaProximaX, blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisinin (DLT) gelişmiş bir uzantısıdır. Zengin bir hizmet ve protokol seti sunar ve güvenlik hizmetleri, içerik teslimi, depolama ve medya akışı için hepsi bir arada sürdürülebilir bir platform sağlayabilir. Kuruluşlar, maliyetli ve hataya açık olan merkezi bir mimarinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için bu platformu kullanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.