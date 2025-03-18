XP

XPHERE, blok zinciri üçlemesinin (merkeziyetsizleştirme, güvenlik ve ölçeklenebilirlik) üstesinden gelmeyi amaçlayan bir ana ağ projesidir. Xphere, yüksek performanslı PoW tabanlı bir mutabakat mekanizması ve yenilikçi bir mimariden yararlanarak, çeşitli uygulamaları ve kullanıcıları tek bir platformda birbirine bağlayan ölçeklenebilir bir ağ oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıXP

SıralamaNo.778

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz2,290,541,259.1533794

Maksimum Arz5,500,000,000

Toplam Arz2,290,541,259.1533794

Dolaşım Oranı0.4164%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06942051775280159,2025-03-18

En Düşük Fiyat0.008302994087956114,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriXPHERE

