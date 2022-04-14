XRB

OroBit, Akıllı Sözleşme Dili (SCL) Protokolü aracılığıyla programlanabilir finansmanı mümkün kılan Bitcoin tabanlı bir protokoldür. Bitcoin Katman 1 ve Lightning Network üzerine inşa edilen OroBit, altın, gayrimenkul ve mal varlıkları gibi gerçek dünya varlıklarının güvenli bir şekilde tokenleştirilmesini, sorunsuz transferini ve gelişmiş programlanabilirliğini sağlar.

Kripto AdıXRB

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaOroBit, Akıllı Sözleşme Dili (SCL) Protokolü aracılığıyla programlanabilir finansmanı mümkün kılan Bitcoin tabanlı bir protokoldür. Bitcoin Katman 1 ve Lightning Network üzerine inşa edilen OroBit, altın, gayrimenkul ve mal varlıkları gibi gerçek dünya varlıklarının güvenli bir şekilde tokenleştirilmesini, sorunsuz transferini ve gelişmiş programlanabilirliğini sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
XRB/USDT
OroBit
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XRB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
XRB/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XRB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...