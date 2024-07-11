XR

XRADERS, yatırımcıları seçilmiş uzman görüşleriyle güçlendirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir uzman değerlendirme platformudur. Şeffaf veri kaydı ve güven inşası için blok zinciri teknolojisini kullanıyoruz. Yapay zeka modellemesini topluluk odaklı doğrulama ile entegre ederek, kullanıcılara eyleme geçirilebilir analizler sağlıyor ve alım satım deneyimini geliştiriyoruz.

Kripto AdıXR

SıralamaNo.2444

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.12%

Dolaşımdaki Arz53,203,864

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0181233046616818,2024-07-11

En Düşük Fiyat0.009154821812830003,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

