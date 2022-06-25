XSPECTAR

xSPECTAR Hukuk, Emlak, Bilişim, Sanat, Finans ve Oyun alanlarındaki en iyi profesyoneller tarafından geliştirilen özel bir topluluktur. Özel bir ekosistem oluşturma vizyonuyla, seri girişimci Dirk Schepens, diğer uzmanlarla birlikte, yüksek performanslı merkeziyetsiz bir blok zinciri olan XRP Ledger (XRPL) üzerinde özel bir metaverse oluşturmak için güçlerini birleştirdi. xSPECTAR, sanal bir ekonomi ve Unreal Engine 5 üzerine kurulu bir dünya ile eksiksiz bir ekosistem sunacak, temiz estetik sergilemenin yanı sıra etkileşimli ve görsel avantajlar sağlayacaktır.

Kripto AdıXSPECTAR

SıralamaNo.6967

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz88,888,888

Toplam Arz88,888,888

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.25624388611830134,2022-06-25

En Düşük Fiyat0.000129920474435036,2025-11-07

Herkese Açık Blok ZinciriXRP

Sektör

Sosyal Medya

