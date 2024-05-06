XSWAP

XSwap, blok zincirleri arasında mesaj ve fon aktarmak için bir merkeziyetsiz birlikte çalışabilirlik protokolü olan Chainlink CCIP üzerine inşa edilmiş bir dapp'dir. XSwap, hedef zincirlerde çapraz zincir token swapları ve esnek akıllı sözleşme yürütme işlemlerini gerçekleştirmek için CCIP'nin üstünde bir hizmet katmanı sağlar.

Kripto AdıXSWAP

SıralamaNo.1205

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz298,259,665

Maksimum Arz350,000,000

Toplam Arz345,362,377.78968024

Dolaşım Oranı0.8521%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.19785616341934972,2024-05-06

En Düşük Fiyat0.021658876364118177,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

