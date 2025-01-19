XTER

Xterio, oyuncuları ve geliştiricileri sürükleyici Web3 deneyimleriyle güçlendiren, oyuncuların sahip olduğu ekonomilerden ve XTER tokenden yararlanan bir Web3 oyun ekosistemi ve platformudur. Ayrıca, trafiğinin %40'ını oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hong Kong, Singapur ve Japonya ile çeşitli uluslararası kitleleri kendine çekmektedir.

Kripto AdıXTER

SıralamaNo.1196

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)5.38%

Dolaşımdaki Arz142,786,052.503

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1427%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5443925194708389,2025-01-19

En Düşük Fiyat0.045399179485373364,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
XTER/USDT
Xterio
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XTER)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
