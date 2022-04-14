XWGT

Wodo Gaming, canlı ürünler ve aktif kullanıcılar ile nihai blok zinciri oyun ekosistemidir. Bu eşsiz oyun ekosisteminin 7 ürünü vardır: Bir oyun merkezi, mağaza, pazar yeri, inkübatör, kart, barındırma ve geliştirme kitleri. Wodo, aynı anda çoklu zincir erişimi sağlayarak blok zinciri oyunlarında devrim yaratmıştır.

Kripto AdıXWGT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaWodo Gaming, canlı ürünler ve aktif kullanıcılar ile nihai blok zinciri oyun ekosistemidir. Bu eşsiz oyun ekosisteminin 7 ürünü vardır: Bir oyun merkezi, mağaza, pazar yeri, inkübatör, kart, barındırma ve geliştirme kitleri. Wodo, aynı anda çoklu zincir erişimi sağlayarak blok zinciri oyunlarında devrim yaratmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
