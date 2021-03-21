XYM

Symbol, 2021 yılının Mart ayında piyasaya sürülen blok zinciri platformudur. NEM'in manevi takipçisidir ve hisse kanıtı artı (PoS+) adı verilen yeni bir mutabakat algoritması, kural tabanlı tokenler (mozaikler olarak adlandırılır), ad alanları, çok imzalı hesaplar ve toplu işlemler içerir. İstemcisi Catapult, C++ dilinde yazılmıştır.

Kripto AdıXYM

SıralamaNo.514

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz6,227,589,447.439784

Maksimum Arz8,999,999,999

Toplam Arz8,492,168,680.68395

Dolaşım Oranı0.6919%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.77148755,2021-03-21

En Düşük Fiyat0.003702295322244103,2025-11-05

Herkese Açık Blok ZinciriXYM

