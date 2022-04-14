YALA

Yala, ABD dolarına endeksli Bitcoin teminatlı bir stabil coin olan $YU tokenin kullanımıyla birden fazla ekosistemde Bitcoin likiditesini artırmak için tasarlanmış bir Bitcoin tabanlı varlık protokolüdür. Kullanıcıların BTC yatırmasına ve $YU mint etmesine olanak tanıyan Yala, Bitcoin'in daha geniş merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine entegrasyonunu kolaylaştırarak, sermaye verimliliğini sağlarken çeşitli getiri fırsatları sunar.

Kripto AdıYALA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz246,360,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2463%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaYala, ABD dolarına endeksli Bitcoin teminatlı bir stabil coin olan $YU tokenin kullanımıyla birden fazla ekosistemde Bitcoin likiditesini artırmak için tasarlanmış bir Bitcoin tabanlı varlık protokolüdür. Kullanıcıların BTC yatırmasına ve $YU mint etmesine olanak tanıyan Yala, Bitcoin'in daha geniş merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine entegrasyonunu kolaylaştırarak, sermaye verimliliğini sağlarken çeşitli getiri fırsatları sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.