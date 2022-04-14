YALA

Yala, ABD dolarına endeksli Bitcoin teminatlı bir stabil coin olan $YU tokenin kullanımıyla birden fazla ekosistemde Bitcoin likiditesini artırmak için tasarlanmış bir Bitcoin tabanlı varlık protokolüdür. Kullanıcıların BTC yatırmasına ve $YU mint etmesine olanak tanıyan Yala, Bitcoin'in daha geniş merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine entegrasyonunu kolaylaştırarak, sermaye verimliliğini sağlarken çeşitli getiri fırsatları sunar.

Kripto AdıYALA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz246,360,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2463%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaYala, ABD dolarına endeksli Bitcoin teminatlı bir stabil coin olan $YU tokenin kullanımıyla birden fazla ekosistemde Bitcoin likiditesini artırmak için tasarlanmış bir Bitcoin tabanlı varlık protokolüdür. Kullanıcıların BTC yatırmasına ve $YU mint etmesine olanak tanıyan Yala, Bitcoin'in daha geniş merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine entegrasyonunu kolaylaştırarak, sermaye verimliliğini sağlarken çeşitli getiri fırsatları sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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