YAY

YAY Network, Web3 ekosistemindeki vizyoner girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi ve merkeziyetsiz bir risk sermayesi ve hızlandırıcı platformudur. Üst düzey bir launchpad deneyimine öncülük eden YAY Network, benzersiz destek hizmetleri ve adil fonlama fırsatları karışımı sunar. $YAY stake etme yoluyla, kullanıcılar ölçeklenebilir İlk Dex Arzları (IDOs) ve Özel Alfa grubuna erişim kazanır.

Kripto AdıYAY

SıralamaNo.3023

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz687,746,250

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09812082,2021-09-08

En Düşük Fiyat0.000156099135742736,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaYAY Network, Web3 ekosistemindeki vizyoner girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi ve merkeziyetsiz bir risk sermayesi ve hızlandırıcı platformudur. Üst düzey bir launchpad deneyimine öncülük eden YAY Network, benzersiz destek hizmetleri ve adil fonlama fırsatları karışımı sunar. $YAY stake etme yoluyla, kullanıcılar ölçeklenebilir İlk Dex Arzları (IDOs) ve Özel Alfa grubuna erişim kazanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.