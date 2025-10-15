YB

YieldBasis, kullanıcıların sürekli kayıp yaşamadan otomatik piyasa yapıcı (AMM) havuzlarına likidite sağlamasına olanak tanıyan bir DeFi protokolüdür. Protokol bunu, kullanıcıların kripto varlıklarını yatırdığı ve likidite havuzundaki paylarını temsil eden YieldBasis LP tokenlerini aldığı Curve Finance altyapısı üzerine inşa edilmiş 2 kat bileşik kaldıraç mekanizması aracılığıyla gerçekleştirir.

Kripto AdıYB

SıralamaNo.512

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)24.72%

Dolaşımdaki Arz87,916,667

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz700,000,000

Dolaşım Oranı0.0879%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9394352030918264,2025-10-15

En Düşük Fiyat0.35919482061601,2025-10-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

YieldBasis, kullanıcıların sürekli kayıp yaşamadan otomatik piyasa yapıcı (AMM) havuzlarına likidite sağlamasına olanak tanıyan bir DeFi protokolüdür. Protokol bunu, kullanıcıların kripto varlıklarını yatırdığı ve likidite havuzundaki paylarını temsil eden YieldBasis LP tokenlerini aldığı Curve Finance altyapısı üzerine inşa edilmiş 2 kat bileşik kaldıraç mekanizması aracılığıyla gerçekleştirir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
YB/USDT
yieldbasis
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (YB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
