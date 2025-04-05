YIDO

Oynayın, Eğlenin ve Kazanın! Yidocy Plus, DeFi + GameFi + Kpop kültürünü bir araya getiren web3 hizmetleridir! Yüksek getirili stakingden oyun ve Kpop oyun alanlarına kadar gerçekten benzersiz kullanıcı deneyimleri sunar. Gerçek dünya ödül fırsatları ve eğlence ile dolu bu heyecan verici topluluğa katılın.

Kripto AdıYIDO

SıralamaNo.5750

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6716896311213572,2025-04-05

En Düşük Fiyat0.000099960330192834,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaOynayın, Eğlenin ve Kazanın! Yidocy Plus, DeFi + GameFi + Kpop kültürünü bir araya getiren web3 hizmetleridir! Yüksek getirili stakingden oyun ve Kpop oyun alanlarına kadar gerçekten benzersiz kullanıcı deneyimleri sunar. Gerçek dünya ödül fırsatları ve eğlence ile dolu bu heyecan verici topluluğa katılın.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.