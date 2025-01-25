ZAI

ZayaAI, erken teşhis, önleme ve tedavi sağlamak için en son yapay zekâ teknolojilerinden ve tıbbi tarama prosedürlerinden yararlanmaya çalışarak kanserlerle mücadele etmeyi amaçlayan çığır açan bir ekosistemdir. Ekosistem birbirine bağlı üç iş biriminden oluşmaktadır: Zaya Yapay Zekâ, Zaya Tıbbi Klinik ve Zaya Patoloji Laboratuvarı. Bu birimler hastalara, doktorlara, hastanelere, tıbbi kliniklere, patoloji laboratuvarlarına, ilaç şirketlerine ve araştırma enstitülerine çok çeşitli tıbbi hizmetler sunmak için uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu hizmetler, Ödüller alınırken alternatif olarak $ZAYA token aracılığıyla erişilebilir olacaktır.

Kripto AdıZAI

SıralamaNo.5586

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.39613585496002174,2025-01-25

En Düşük Fiyat0.003327985576856057,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaZayaAI, erken teşhis, önleme ve tedavi sağlamak için en son yapay zekâ teknolojilerinden ve tıbbi tarama prosedürlerinden yararlanmaya çalışarak kanserlerle mücadele etmeyi amaçlayan çığır açan bir ekosistemdir. Ekosistem birbirine bağlı üç iş biriminden oluşmaktadır: Zaya Yapay Zekâ, Zaya Tıbbi Klinik ve Zaya Patoloji Laboratuvarı. Bu birimler hastalara, doktorlara, hastanelere, tıbbi kliniklere, patoloji laboratuvarlarına, ilaç şirketlerine ve araştırma enstitülerine çok çeşitli tıbbi hizmetler sunmak için uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu hizmetler, Ödüller alınırken alternatif olarak $ZAYA token aracılığıyla erişilebilir olacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.