ZBCN Token, Zebec Network'ün yönetişim ve fayda tokenidir. ZBCN sahipleri yönetişim sisteminde oy hakkına sahiptir, ağı ve ekosistemi etkileyen kritik kararlarda oy kullanırlar. ZBCN token, Nautilus'taki gaz ücretlerinde kullanılır ve sahipleri için çeşitli avantajların ve teşviklerin kilidini açar.

Kripto AdıZBCN

SıralamaNo.136

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz94,803,552,359.99907

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz99,998,816,897.04578

Dolaşım Oranı0.948%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.007105034498396647,2025-05-30

En Düşük Fiyat0.000692135609811539,2024-08-05

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
