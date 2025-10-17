ZBT

ZEROBASE, sıfır bilgi kanıtları (ZKP'ler) ve güvenilir yürütme ortamları (TEE'ler) kullanarak doğrulanabilir zincir dışı hesaplamayı mümkün kılan merkeziyetsiz bir kriptografik altyapı ağıdır. zkStaking, zkLogin ve ProofYield gibi ürünleri destekleyerek kurumsal DeFi, kullanıcı gizliliği ve gerçek dünya varlık stratejileri arasında köprü görevi görür.

Kripto AdıZBT

SıralamaNo.667

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)11.73%

Dolaşımdaki Arz220,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.22%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.1331922631579274,2025-10-17

En Düşük Fiyat0.10286015451200853,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

