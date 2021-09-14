ZCX

Unizen, hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için birinci taraf ve üçüncü taraf CEX'lerin ve DEX'lerin işlevselliğini birleştiren ilk CeDeFi borsasıdır. Unizen Exchange, en iyi teklifleri, güvenilir performansı ve yüksek hacimli ticaret için güvenli bir ortam sağlamak için Binance de dahil olmak üzere çok sayıda borsa modülünde en uygun maliyetli alım satımları bulabilir. Hepsi tek bir kusursuz kullanıcı deneyiminde.

Kripto AdıZCX

SıralamaNo.1545

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz650,819,503.357031

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz884,544,965.347031

Dolaşım Oranı0.6508%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.00574192979185,2021-09-14

En Düşük Fiyat0.004909540859724923,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

