Zealous Swap is a next-generation decentralized exchange designed specifically for the emerging Kaspa blockchain ecosystem. It features strategic V2 architecture and innovative NFT-based fee mechanics. The platform emphasizes deep liquidity, user accessibility, and aligned economic incentives to resolve liquidity cold-start problems and foster a robust DeFi ecosystem on Kaspa. Key innovations include Flash Swaps to enable sophisticated trading without upfront capital, and a Modular-Fee Engine that adapts fees based on token volatility, enhancing trading efficiency and liquidity depth. The team is focused on long-term sustainability and premier decentralized trading infrastructure.

Kripto AdıZEAL

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz240,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriKRC20

