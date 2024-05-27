ZENT

Zentry, MMORPG deneyimini gerçek hayata taşımak için inşa edilmiş bir Oyun Üst Katmanıdır. Hem dijital hem de fiziksel sayısız oyun ve platformdan dünyanın 3 milyar oyuncusunu birleşik bir Oyun Ekonomisi'nde birleştiren oyunların oyunudur.

Kripto AdıZENT

SıralamaNo.491

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.26%

Dolaşımdaki Arz7,787,945,384.942713

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,706,992,814.355925

Dolaşım Oranı0.7787%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.045346562276934003,2024-05-27

En Düşük Fiyat0.005177340962894682,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

