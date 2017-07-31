ZEN

Horizen'in misyonu, herkesin katkılarından dolayı ödüllendirildiği adil ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturarak insanları güçlendirmek ve dünyayı bir araya getirmektir. 2017 Mayıs ayında piyasaya sürülen platform, büyük kripto borsalarında bulunan, madenciliği yapılabilen PoW coin olarak yerel kripto para birimi ZEN'in ötesinde gerçek hayatta kullanımlar sağlar. Kullanıcılar, Horizen'in amiral gemisi uygulaması Sphere by Horizen'i kullanarak ZEN'i güvenli bir şekilde saklayabilir ve işlem yapabilir.

Kripto AdıZEN

SıralamaNo.157

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)418.59%

Dolaşımdaki Arz17,643,648.58954267

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı0.8401%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği168.15416287,2021-05-08

En Düşük Fiyat3.092439889907837,2017-07-31

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

