ZEREBRO

Zerebro, Twitter, Warpcast ve Telegram gibi platformlarda otonom olarak içerik oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış bir yapay zeka sistemidir.

Kripto AdıZEREBRO

SıralamaNo.676

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%1,13

Dolaşımdaki Arz999.952.027,74336

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz999.952.257,634175

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7873182648277265,2025-01-02

En Düşük Fiyat0.000044985990236046,2024-10-28

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

