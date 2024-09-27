ZERO

ZeroLend; Linea, zkSync, Manta, X Layer ve Blast üzerindeki hakimiyeti ile DeFi'deki en büyük borç verme pazarlarından biridir ve 200 milyondan fazla TVL ile likit yeniden yapılandırma tokenleri (LRT'ler) borç verme, gerçek dünya varlıkları (RWAs) borç verme ve hesap soyutlamaya odaklanmaktadır.

Kripto AdıZERO

SıralamaNo.2268

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz54,868,247,451

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.5486%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001404913233005357,2024-09-27

En Düşük Fiyat0.00000785572254379,2025-11-07

Herkese Açık Blok ZinciriLINEA

HakkındaZeroLend; Linea, zkSync, Manta, X Layer ve Blast üzerindeki hakimiyeti ile DeFi'deki en büyük borç verme pazarlarından biridir ve 200 milyondan fazla TVL ile likit yeniden yapılandırma tokenleri (LRT'ler) borç verme, gerçek dünya varlıkları (RWAs) borç verme ve hesap soyutlamaya odaklanmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.