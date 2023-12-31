ZETRIX

Zetrix, Devlet ve Kurumsal düzeyde Web3 uygulamaları için tasarlanmış bir Katman-1 Halka Açık Blok Zinciri'dir. Zetrix, Yapay Zeka ve Blok Zinciri Teknolojilerinden yararlanarak yeni nesil gerçek dünya uygulamaları oluşturur. Zetrix ağı, Çin'in Ulusal Blok Zinciri, Xinghuo Blok Zinciri Altyapısı ve Tesisleri ile gururla işbirliği yapar ve bağlanır; uluslararası veri aktarımı sağlar ve Ethereum gibi önde gelen Halka Açık Zincirler ve Hyperledger gibi Özel Zincirlerle uyumludur.

Kripto AdıZETRIX

SıralamaNo.3866

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,110,067,061.24

Toplam Arz1,161,169,316

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği22.05768378707389,2024-11-23

En Düşük Fiyat10.2228296356224,2023-12-31

Herkese Açık Blok ZinciriZETRIX

Sektör

Sosyal Medya

