ZEUS

Zeus Network, SVM üzerinde hayata geçirilen zincirler arası bir iletişim katmanı olarak hizmet vermektedir. Zeus Network'ün ilk görevi, ilk DApp APOLLO aracılığıyla Bitcoin likiditesini Solana ile buluşturmaktır.

Kripto AdıZEUS

SıralamaNo.932

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,78%

Dolaşımdaki Arz402.779.047,007922

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz999.996.598,696284

Dolaşım Oranı0.4027%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.1225013526255134,2024-04-08

En Düşük Fiyat0.027533834023528297,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaZeus Network, SVM üzerinde hayata geçirilen zincirler arası bir iletişim katmanı olarak hizmet vermektedir. Zeus Network'ün ilk görevi, ilk DApp APOLLO aracılığıyla Bitcoin likiditesini Solana ile buluşturmaktır.

Sektör

Sosyal Medya

ZEUS/USDT
Zeus Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ZEUS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
