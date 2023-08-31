ZF

zkSwap Finance, zkSync Era ekosistemindeki en iyi DEX ve ilk Swap to Earn DeFi Platformudur ve hem likidite sağlayıcılarını hem de yatırımcıları ödüllendiren benzersiz bir teşvik modeline öncülük etmektedir.

Kripto AdıZF

SıralamaNo.2106

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz598,470,514.384719

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz794,001,429.6507866

Dolaşım Oranı0.5984%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08953665548952082,2024-03-01

En Düşük Fiyat0.000182139809719544,2023-08-31

Herkese Açık Blok ZinciriZKSYNCERA

zkSwap Finance, zkSync Era ekosistemindeki en iyi DEX ve ilk Swap to Earn DeFi Platformudur ve hem likidite sağlayıcılarını hem de yatırımcıları ödüllendiren benzersiz bir teşvik modeline öncülük etmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ZF/USDT
zkSwap Finance
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ZF)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
ZF/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ZF)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
