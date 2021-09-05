ZIG

ZIGChain, Zignaly'nin vizyonunun bir sonraki evrimidir ve servet üretimini demokratikleştirmek için tasarlanmış EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciri olarak ortaya çıkmaktadır. Ekosistemimiz içinde yenilikçi servet yaratma protokolleri oluşturarak, servet yöneticilerinin bunları finansal fırsatları demokratikleştiren erişilebilir yatırım stratejilerine dönüştürmelerini sağlayın. 2018 yılında faaliyete geçen, FSCA lisanslı bir sosyal yatırım platformu ve en iyi Binance Link Ortağı olan Zignaly, 600.000'den fazla kayıtlı kullanıcı, 30.000 benzersiz $ZIG sahibi, X'te 100.000 takipçi ve Telegram ve Discord'da on binlerce kişiden oluşan güçlü bir topluluğa sahiptir.

Kripto AdıZIG

SıralamaNo.330

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.47%

Dolaşımdaki Arz1,408,940,795.2396517

Maksimum Arz1,953,940,796

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0.721%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2128548,2021-09-05

En Düşük Fiyat0.00431462744251162,2023-07-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.