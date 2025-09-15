ZKC

Boundless, ZK'nin gücünü her zincire taşıyan evrensel ve izinsiz bir sıfır bilgi ağıdır. RISC-V zkVM’ler ve Proof of Verifiable Work (PoVW) adı verilen, patentli yeni bir kriptografik ilkel üzerine kuruludur; bu mekanizma, ağdaki merkeziyetsiz ZK madencilerini protokolün yerel tokeni olan Zero Knowledge Coin ($ZKC) ile teşvik eder. Boundless tokenin teknolojisi, ilk RISC-V zkVM'in arkasındaki yenilikçiler olan RISC Zero tarafından geliştirilmiş ve hayata geçirilmiştir; bu teknoloji, Katman 1'ler, Katman 2'ler, köprüler, DeFi uygulamaları ve daha fazlasından gelen ZK ispatı talebini karşılamak için ölçeklenebilir ZK ispatlama kapasitesi sağlar.

Kripto AdıZKC

SıralamaNo.584

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)12.01%

Dolaşımdaki Arz224,034,244.00988758

Maksimum Arz∞

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.1342961487062966,2025-09-15

En Düşük Fiyat0.10926744882772854,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBoundless, ZK'nin gücünü her zincire taşıyan evrensel ve izinsiz bir sıfır bilgi ağıdır. RISC-V zkVM’ler ve Proof of Verifiable Work (PoVW) adı verilen, patentli yeni bir kriptografik ilkel üzerine kuruludur; bu mekanizma, ağdaki merkeziyetsiz ZK madencilerini protokolün yerel tokeni olan Zero Knowledge Coin ($ZKC) ile teşvik eder. Boundless tokenin teknolojisi, ilk RISC-V zkVM'in arkasındaki yenilikçiler olan RISC Zero tarafından geliştirilmiş ve hayata geçirilmiştir; bu teknoloji, Katman 1'ler, Katman 2'ler, köprüler, DeFi uygulamaları ve daha fazlasından gelen ZK ispatı talebini karşılamak için ölçeklenebilir ZK ispatlama kapasitesi sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.