ZKL

zkLink, Katman 2 rollup'ları ve Katman 1 blok zincirleri arasında likiditeyi toplar ve birleştirir. zkLink iki temel çözüm sunar: zkLink Nova ve zkLink X, bağlantılı blok zincirleri ve rollup'lar arasında likidite erişimini birleştirmek için sıfır bilgi teknolojisini kullanır.

Kripto AdıZKL

SıralamaNo.1684

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,68%

Dolaşımdaki Arz420 789 683

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı0.4207%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.748212614127982,2024-07-22

En Düşük Fiyat0.005468765329222024,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındazkLink, Katman 2 rollup'ları ve Katman 1 blok zincirleri arasında likiditeyi toplar ve birleştirir. zkLink iki temel çözüm sunar: zkLink Nova ve zkLink X, bağlantılı blok zincirleri ve rollup'lar arasında likidite erişimini birleştirmek için sıfır bilgi teknolojisini kullanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.