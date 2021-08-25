ZLW

ZELWIN, büyük bir ekosistem oluşturarak girişimler için tek durak çözümler sunmaktadır. MVP Labs, pazarlama merkezi, launchpad/Incubator ve ödeme sisteminden oluşan bütün bir ekosistemdir. Zelwin Finance, ZLW token sahipleri için benzersiz olasılıklara kapı açan finansal araçları bir araya getirmekle beraber küresel çapta faaliyet göstermektedir.

Kripto AdıZLW

SıralamaNo.3059

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz72,331,834.1691

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı0.2411%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.90901936,2021-08-25

En Düşük Fiyat0.001055090425745058,2025-10-11

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaZELWIN, büyük bir ekosistem oluşturarak girişimler için tek durak çözümler sunmaktadır. MVP Labs, pazarlama merkezi, launchpad/Incubator ve ödeme sisteminden oluşan bütün bir ekosistemdir. Zelwin Finance, ZLW token sahipleri için benzersiz olasılıklara kapı açan finansal araçları bir araya getirmekle beraber küresel çapta faaliyet göstermektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.