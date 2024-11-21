ZND

ZND, 2014 yılından bu yana Orta Avrupa'da lider bir kripto para borsası olan zondacrypto, işletmelerin kripto ödemelerini kabul etmesini sağlayan zondacrypto Pay ve tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için tasarlanmış Alım Satım, Kazanma, Borçlanma ve Keşfetme çözümleri sunan ZND platformu dâhil olmak üzere birden fazla platform etrafında inşa edilmiş kapsamlı bir finansal ekosistemdir.

Kripto AdıZND

SıralamaNo.3700

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz700,000,000

Toplam Arz694,135,054

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.104128213509182,2024-11-21

En Düşük Fiyat0.05606759811937907,2025-05-20

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaZND, 2014 yılından bu yana Orta Avrupa'da lider bir kripto para borsası olan zondacrypto, işletmelerin kripto ödemelerini kabul etmesini sağlayan zondacrypto Pay ve tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için tasarlanmış Alım Satım, Kazanma, Borçlanma ve Keşfetme çözümleri sunan ZND platformu dâhil olmak üzere birden fazla platform etrafında inşa edilmiş kapsamlı bir finansal ekosistemdir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ZND Token
