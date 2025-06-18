ZORA

ZORA, içerik üreticiler için yeni olasılıklara öncülük etmeye adanmış bir NFT pazaryeri protokolüdür ve NFT'leri yaratmalarını, sergilemelerini ve toplamalarını sağlar. ZORA, insanları kendi pazar yerlerini kurmaları için güçlendirir. Ayrıca ZORA, OP Stack tabanlı bir Katman 2 ağı olan ZORA NETWORK'ü piyasaya sundu. Bu ağ, sanatçılara, yaratıcılara ve topluluklara daha hızlı ve daha verimli Ethereum ölçeklendirmesi sağlarken, mevcut tüm ZORA araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ediyor.

Kripto AdıZORA

SıralamaNo.150

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.74%

Dolaşımdaki Arz4,469,999,999

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4469%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.14708566975197357,2025-08-11

En Düşük Fiyat0.007769535500397865,2025-06-18

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

