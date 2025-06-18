ZORA

ZORA, içerik üreticiler için yeni olasılıklara öncülük etmeye adanmış bir NFT pazaryeri protokolüdür ve NFT'leri yaratmalarını, sergilemelerini ve toplamalarını sağlar. ZORA, insanları kendi pazar yerlerini kurmaları için güçlendirir. Ayrıca ZORA, OP Stack tabanlı bir Katman 2 ağı olan ZORA NETWORK'ü piyasaya sundu. Bu ağ, sanatçılara, yaratıcılara ve topluluklara daha hızlı ve daha verimli Ethereum ölçeklendirmesi sağlarken, mevcut tüm ZORA araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ediyor.

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

