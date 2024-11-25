ZRC

Zircuit: İnovasyonun güvenlikle buluştuğu yerde, herkes için tasarlandı. Zircuit, geliştiricilere güçlü özellikler sunarken kullanıcılara da gönül rahatlığı sağlar. Web3 güvenlik uzmanları ve doktoralardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan Zircuit, yüksek performansı eşsiz güvenlikle birleştirir. DeFi ve staking için en güvenli zinciri deneyimleyin.

Kripto AdıZRC

SıralamaNo.757

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.57%

Dolaşımdaki Arz2,194,923,458

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13791262726629366,2024-11-25

En Düşük Fiyat0.008570464568026263,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

