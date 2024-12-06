ZRO

LayerZero, zincirler arasında kolay mesaj geçişi için tasarlanmış bir omnichain birlikte çalışabilirlik protokolüdür. LayerZero, yapılandırılabilir güvene dayalı olmadan özgün ve garantili mesaj iletimi sağlar. Diğer blok zinciri ağlarının doğrudan ve güvene dayalı olmayan bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan bir "blok zincirlerinin blok zinciridir".

Kripto AdıZRO

SıralamaNo.134

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)10,67%

Dolaşımdaki Arz243 233 019,78922358

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı0.2432%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.531013071068836,2024-12-06

En Düşük Fiyat0.9030421001575925,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaLayerZero, zincirler arasında kolay mesaj geçişi için tasarlanmış bir omnichain birlikte çalışabilirlik protokolüdür. LayerZero, yapılandırılabilir güvene dayalı olmadan özgün ve garantili mesaj iletimi sağlar. Diğer blok zinciri ağlarının doğrudan ve güvene dayalı olmayan bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan bir "blok zincirlerinin blok zinciridir".

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.