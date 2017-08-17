ZRX

0X, ERC20 belirteçleri gibi Ethereum varlıklarının güvenilir ve düşük sürtünmeli işlemlerini kolaylaştırmak için Ethereum üzerinde merkezi olmayan alışverişler için açık kaynaklı bir protokoldür. Protokol, merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) ile işlem yetenekleri arasında birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak için açık standart ve ortak bir modül olarak hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.

Kripto AdıZRX

SıralamaNo.231

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.31%

Dolaşımdaki Arz848,396,562.8973439

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8483%

Arz Tarihi2017-08-17 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.05 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği2.531409978866577,2018-01-09

En Düşük Fiyat0.1039619967341423,2017-08-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında0X, ERC20 belirteçleri gibi Ethereum varlıklarının güvenilir ve düşük sürtünmeli işlemlerini kolaylaştırmak için Ethereum üzerinde merkezi olmayan alışverişler için açık kaynaklı bir protokoldür. Protokol, merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) ile işlem yetenekleri arasında birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak için açık standart ve ortak bir modül olarak hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.