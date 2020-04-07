ZYN

Zynecoin, Wethio blok zincirinin coinidir. İkincisi 4 yıl önce oluşturuldu, 157 merkeziyetsiz masternod barındırıyor. Dapps geliştirilmiştir; Wethio cüzdanı, Wethio taraması, Wethio istatistikleri, Wethio havuzu ve diğerlerinin yanı sıra ethereum ve binance zincirine köprüler.

Kripto AdıZYN

SıralamaNo.2904

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz41,903,029

Maksimum Arz0

Toplam Arz97,772,437.5

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.23601203402,2020-04-07

En Düşük Fiyat0.001048024932476091,2025-11-09

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ZYN/USDT
Zynecoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ZYN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
