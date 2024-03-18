ZYPTO

$Zypto, hepsi bir arada defi ve cefi uygulaması, ödeme ağ geçidi, kripto kartları ve daha fazlasıyla kripto ve ödeme endüstrilerindeki sektör devlerine rakip, dinamik bir proje olan Zypto ekosisteminin yerel tokenidir. Token sahipleri gelir paylaşımından, özel avantajlardan ve diğer birçok avantajdan yararlanır.

Kripto AdıZYPTO

SıralamaNo.1522

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz896,457,994

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz896,457,994

Dolaşım Oranı0.8964%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.062455797377631656,2024-03-18

En Düşük Fiyat0.002597566100997004,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

