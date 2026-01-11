MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / All Roads Lead To Rome (ROME) /

All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için All Roads Lead To Rome fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, ROME varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

All Roads Lead To Rome fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 All Roads Lead To Rome Fiyat Tahmini (USD) 2026 için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, All Roads Lead To Rome %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000175 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, All Roads Lead To Rome %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000184 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, ROME varlığının 2028 yılında $ 0,000193 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, ROME varlığının 2029 yılında $ 0,000203 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, ROME varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000213 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında All Roads Lead To Rome fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000347 seviyesine ulaşabilir. 2050 için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında All Roads Lead To Rome fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000566 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000175 %0,00

2027 $ 0,000184 %5,00

2028 $ 0,000193 %10,25

2029 $ 0,000203 %15,76

2030 $ 0,000213 %21,55

2031 $ 0,000224 %27,63

2032 $ 0,000235 %34,01

2033 $ 0,000247 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000259 %47,75

2035 $ 0,000272 %55,13

2036 $ 0,000286 %62,89

2037 $ 0,000300 %71,03

2038 $ 0,000315 %79,59

2039 $ 0,000331 %88,56

2040 $ 0,000347 %97,99

2050 $ 0,000566 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli All Roads Lead To Rome Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,000175 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,000175 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,000175 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,000176 %0,41 Bugün için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde ROME için öngörülen fiyat 0,000175$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ROME için yapılan fiyat tahmini 0,000175$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, ROME için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000175$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ROME için öngörülen fiyat 0,000176$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut All Roads Lead To Rome Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 175,64K$ 175,64K $ 175,64K Dolaşım Arzı 999,69M 999,69M 999,69M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son ROME fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ROME arzı 999,69M olup, toplam piyasa değeri $ 175,64K şeklindedir. Canlı ROME Fiyatını Görüntüle

All Roads Lead To Rome Fiyat Geçmişi All Roads Lead To Rome canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki All Roads Lead To Rome fiyatı 0,000175 USD'dir. Dolaşımdaki All Roads Lead To Rome(ROME) arzı 999,69M ROME olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 175.638$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %3,60 $ 0 $ 0,000175 $ 0,000141

7 Gün -%64,99 $ -0,000114 $ 0,000550 $ 0,000143

30 Gün -%62,88 $ -0,000110 $ 0,000550 $ 0,000143 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, All Roads Lead To Rome fiyat hareketi 0$ oldu ve %3,60 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, All Roads Lead To Rome en yüksek 0,000550$ ve en düşük 0,000143$ fiyatından işlem gördü ve -%64,99 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ROME için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, All Roads Lead To Rome, -%62,88 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000110$ oldu. Bu durum, ROME için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

All Roads Lead To Rome (ROME) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? All Roads Lead To Rome Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ROME için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, All Roads Lead To Rome için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ROME fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının All Roads Lead To Rome fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ROME varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ROME için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak All Roads Lead To Rome için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ROME Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ROME Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): ROME, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, ROME, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için ROME fiyat tahmini nedir? All Roads Lead To Rome (ROME) fiyat tahmin aracına göre, ROME fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 ROME 2027 yılında ne kadar olacak? 1 All Roads Lead To Rome (ROME) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, ROME varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında ROME için tahmini fiyat hedefi nedir? All Roads Lead To Rome (ROME) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar ROME başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında ROME için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, All Roads Lead To Rome (ROME) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında ROME için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, All Roads Lead To Rome (ROME) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 ROME 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 All Roads Lead To Rome (ROME) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ROME, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için ROME fiyat tahmini nedir? All Roads Lead To Rome (ROME) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 ROME fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.