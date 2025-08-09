GROKCHAIN Hakkında Daha Fazla Bilgi
GROKCHAIN Fiyat Bilgileri
GROKCHAIN Token Ekonomisi
GROKCHAIN Fiyat Tahmini
GROKCHAIN Fiyat Geleceği Tahmini
GROKCHAIN (GROKCHAIN) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?
2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de GROKCHAIN değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? GROKCHAIN fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve GROKCHAIN değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.
GROKCHAIN fiyat artışı tahmininizi girin
Fiyat tahmini yüzdenizi girin ve fiyat trendlerini anında keşfedin. (Yasal Uyarı: Tüm fiyat tahminleri kullanıcı girişlerine dayanmaktadır).
2025–2050 GROKCHAIN Fiyat Tahmini
GROKCHAIN fiyat tahmininize göre, GROKCHAIN fiyatının 2050 yılına kadar %238,64 değişmesi ve 0,004151 USD'ye ulaşması bekleniyor.
- 2025$ 0,001225%0,00
- 2026$ 0,001287%5,00
- 2030$ 0,001564%27,63
- 2040$ 0,002548%107,89
- 2050$ 0,004151%238,64
2025 yılında, GROKCHAIN fiyatı potansiyel olarak %0,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,001225 USD seviyesine ulaşabilir.2026 Yılı için GROKCHAIN (GROKCHAIN) Fiyat Tahmini
2026 yılında, GROKCHAIN fiyatı potansiyel olarak %5,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,001287 USD seviyesine ulaşabilir.2030 Yılı için GROKCHAIN (GROKCHAIN) Fiyat Tahmini
2030 yılında, GROKCHAIN fiyatı potansiyel olarak %27,63 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,001564 USD seviyesine ulaşabilir.2040 Yılı için GROKCHAIN (GROKCHAIN) Fiyat Tahmini
2040 yılında, GROKCHAIN fiyatı potansiyel olarak %107,89 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,002548 USD seviyesine ulaşabilir.2050 Yılı için GROKCHAIN (GROKCHAIN) Fiyat Tahmini
2050 yılında, GROKCHAIN fiyatı potansiyel olarak %238,64 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,004151 USD seviyesine ulaşabilir.
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli GROKCHAIN Fiyat Tahmini
- August 9, 2025(Bugün)$ 0,001225%0,00
- August 10, 2025(Yarın)$ 0,001226%0,01
- August 16, 2025(Bu Hafta)$ 0,001227%0,10
- September 8, 2025(30 Gün)$ 0,001230%0,41
August 9, 2025(Bugün) tarihinde GROKCHAIN için öngörülen fiyat 0,001225$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar.
August 10, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GROKCHAIN için yapılan fiyat tahmini 0,001226$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar.
August 16, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, GROKCHAIN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001227$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır.
30 gün sonrasında GROKCHAIN için öngörülen fiyat 0,001230$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.
GROKCHAIN Fiyat Geçmişi
GROKCHAIN canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki GROKCHAIN fiyatı 0,00122591 USD'dir. Dolaşımdaki GROKCHAIN(GROKCHAIN) arzı 999,99M GROKCHAIN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,22M$ tutarındadır.
- 24 saat%13,51$ 0,000145$ 0,001353$ 0,000950
- 7 Gün%0,00$ --$ 0,001245$ 0,000950
- 30 Gün%0,00$ --$ 0,001245$ 0,000950
Son 24 saat içinde, GROKCHAIN fiyat hareketi 0,000145$ oldu ve %13,51 değer değişimi sergiledi.
Son 7 gün içinde, GROKCHAIN en yüksek 0,001245$ ve en düşük 0,000950$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GROKCHAIN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Geçen ay, GROKCHAIN, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri --$ oldu. Bu durum, GROKCHAIN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.
GROKCHAIN (GROKCHAIN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
GROKCHAIN Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GROKCHAIN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, GROKCHAIN için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GROKCHAIN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.
Farklı piyasa koşullarının GROKCHAIN fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GROKCHAIN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): GROKCHAIN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak GROKCHAIN için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
GROKCHAIN Fiyat Tahmini Neden Önemli?
GROKCHAIN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
Sorumluluk Reddi
Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.
Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.
GROKCHAIN Canlı Fiyatı
GROKCHAIN şu anda 0,00122591 USD'den işlem görüyor. Piyasa değeri 1,22M USD ve 24 saatlik işlem hacmi 0,00 USD'dir. MEXC'nin canlı fiyat sayfasından daha fazla GROKCHAIN verisine ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar, GROKCHAIN canlı fiyat istatistiklerinden yararlanarak mevcut piyasa trendlerini analiz edebilir. Ayrıca, hem kısa hem de uzun vadeli fiyat hareketlerini tahmin edebilir. Parmaklarınızın ucundaki gerçek zamanlı verilerle, bilinçli kararlar verebilir ve GROKCHAIN için gelecekteki potansiyel fiyat tahminleri hakkında fikir edinebilirsiniz.
