Hypersign Identity Fiyat Geleceği Tahmini

Hypersign Identity (HID) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de HID değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Hypersign Identity fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Hypersign Identity değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

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HID fiyat artışı tahmininizi girin Fiyat tahmini yüzdenizi girin ve fiyat trendlerini anında keşfedin. (Yasal Uyarı: Tüm fiyat tahminleri kullanıcı girişlerine dayanmaktadır). % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 Hypersign Identity Fiyat Tahmini Hypersign Identity fiyat tahmininize göre, HID fiyatının 2050 yılına kadar %238,64 değişmesi ve 0,023348 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,006894 %0,00

2026 $ 0,007239 %5,00

2030 $ 0,008799 %27,63

2040 $ 0,014333 %107,89

2050 $ 0,023348 %238,64 2025 Yılı için Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Hypersign Identity fiyatı potansiyel olarak %0,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,006894 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Hypersign Identity fiyatı potansiyel olarak %5,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,007239 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Hypersign Identity fiyatı potansiyel olarak %27,63 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,008799 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Hypersign Identity fiyatı potansiyel olarak %107,89 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,014333 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Hypersign Identity fiyatı potansiyel olarak %238,64 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,023348 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Hypersign Identity Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme August 5, 2025(Bugün) $ 0,006894 %0,00

August 6, 2025(Yarın) $ 0,006895 %0,01

August 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,006901 %0,10

September 4, 2025(30 Gün) $ 0,006923 %0,41 Bugün için Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini August 5, 2025(Bugün) tarihinde HID için öngörülen fiyat 0,006894$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini August 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak HID için yapılan fiyat tahmini 0,006895$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini August 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, HID için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,006901$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında HID için öngörülen fiyat 0,006923$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Hypersign Identity Fiyat Geçmişi Hypersign Identity canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Hypersign Identity fiyatı 0,00689481 USD'dir. Dolaşımdaki Hypersign Identity(HID) arzı 34,00M HID olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 234,42K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %3,35 $ 0,000223 $ 0,006994 $ 0,006663

7 Gün %0,59 $ 0,000040 $ 0,009233 $ 0,006338

30 Gün -%25,05 $ -0,001727 $ 0,009233 $ 0,006338 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Hypersign Identity fiyat hareketi 0,000223$ oldu ve %3,35 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Hypersign Identity en yüksek 0,009233$ ve en düşük 0,006338$ fiyatından işlem gördü ve %0,59 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, HID için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Hypersign Identity, -%25,05 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001727$ oldu. Bu durum, HID için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Hypersign Identity (HID) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Hypersign Identity Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak HID için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Hypersign Identity için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen HID fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Hypersign Identity fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, HID varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): HID için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Hypersign Identity için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

HID Fiyat Tahmini Neden Önemli?

HID Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Hypersign Identity Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Hypersign Identity fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Hypersign Identity Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki HID fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Hypersign Identity ile İlişkili Riskler Nelerdir? Hypersign Identity tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Hypersign Identity Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? HID canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Hypersign Identity Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak HID için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Hypersign Identity için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Hypersign Identity Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Hypersign Identity hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Hypersign Identity Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Hypersign Identity (HID) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Hypersign Identity Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.

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