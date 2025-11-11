DEADGUY Hakkında Daha Fazla Bilgi
Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmini (USD)
2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Just a dead guy fiyat tahminlerini alın. DEADGUY fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.
*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.
Just a dead guy 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD)
Tahminlerinize göre, Just a dead guy, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir.2026 için Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)
Tahminlerinize göre, Just a dead guy, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir.2027 için Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra)
Fiyat tahmini modülüne göre, DEADGUY için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir.2028 için Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra)
Fiyat tahmini modülüne göre, DEADGUY için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir.2029 için Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DEADGUY için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır.2030 için Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DEADGUY için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır.2040 için Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)
2040 yılında Just a dead guy fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir.2050 için Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra)
2050 yılında Just a dead guy fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir.
- 2025$ 0%0,00
- 2026$ 0%5,00
- 2027$ 0%10,25
- 2028$ 0%15,76
- 2029$ 0%21,55
- 2030$ 0%27,63
- 2031$ 0%34,01
- 2032$ 0%40,71
- 2033$ 0%47,75
- 2034$ 0%55,13
- 2035$ 0%62,89
- 2036$ 0%71,03
- 2037$ 0%79,59
- 2038$ 0%88,56
- 2039$ 0%97,99
- 2040$ 0%107,89
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Just a dead guy Fiyat Tahmini
- November 11, 2025(Bugün)$ 0%0,00
- November 12, 2025(Yarın)$ 0%0,01
- November 18, 2025(Bu Hafta)$ 0%0,10
- December 11, 2025(30 Gün)$ 0%0,41
November 12, 2025(Yarın) için,
November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, DEADGUY için yıllık
30 gün sonrasında DEADGUY için öngörülen fiyat
Mevcut Just a dead guy Fiyatı İstatistikleri
--
--
Just a dead guy Fiyat Geçmişi
Just a dead guy canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Just a dead guy fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki Just a dead guy(DEADGUY) arzı
- 24 saat-%2,95$ 0$ 0$ 0
- 7 Gün-%54,60$ 0$ 0,000708$ 0,000022
- 30 Gün%0,00$ 0$ 0,000708$ 0,000022
Son 24 saat içinde, Just a dead guy fiyat hareketi
Son 7 gün içinde, Just a dead guy en yüksek
Geçen ay, Just a dead guy,
Just a dead guy (DEADGUY) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
Just a dead guy Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DEADGUY için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Just a dead guy için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DEADGUY fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.
Farklı piyasa koşullarının Just a dead guy fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DEADGUY varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): DEADGUY için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Just a dead guy için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
DEADGUY Fiyat Tahmini Neden Önemli?
DEADGUY Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
Sorumluluk Reddi
Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.
Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.
Just a dead guy hakkındaki görüşünüz nedir?
- Güçlü Boğa Piyasası
- Boğa Piyasası
- Dengeli
- Ayı Piyasası
- Güçlü Ayı Piyasası
