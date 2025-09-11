Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (USD)

Pepe on Memeland fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Pepe on Memeland 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Pepe on Memeland, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000060 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Pepe on Memeland, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000063 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, POM için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000066 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, POM için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000069 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, POM için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000073 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, POM için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000077 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Pepe on Memeland fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000125 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Pepe on Memeland fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000204 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000060 %0,00

2026 $ 0,000063 %5,00

2027 $ 0,000066 %10,25

2028 $ 0,000069 %15,76

2029 $ 0,000073 %21,55

2030 $ 0,000077 %27,63

2031 $ 0,000080 %34,01

2032 $ 0,000084 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000089 %47,75

2034 $ 0,000093 %55,13

2035 $ 0,000098 %62,89

2036 $ 0,000103 %71,03

2037 $ 0,000108 %79,59

2038 $ 0,000113 %88,56

2039 $ 0,000119 %97,99

2040 $ 0,000125 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Pepe on Memeland Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 11, 2025(Bugün) $ 0,000060 %0,00

September 12, 2025(Yarın) $ 0,000060 %0,01

September 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,000060 %0,10

October 11, 2025(30 Gün) $ 0,000060 %0,41 Bugün için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini September 11, 2025(Bugün) tarihinde POM için öngörülen fiyat 0,000060$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini September 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak POM için yapılan fiyat tahmini 0,000060$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini September 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, POM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000060$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında POM için öngörülen fiyat 0,000060$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Pepe on Memeland Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 60,38K$ 60,38K $ 60,38K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son POM fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki POM arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 60,38K şeklindedir. Canlı POM Fiyatını Görüntüle

Pepe on Memeland Fiyat Geçmişi Pepe on Memeland canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Pepe on Memeland fiyatı 0,000060 USD'dir. Dolaşımdaki Pepe on Memeland(POM) arzı 1,00B POM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 60.380$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%66,30 $ -0,000118 $ 0,000309 $ 0,000060

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,024504 $ 0,000060

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,024504 $ 0,000060 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Pepe on Memeland fiyat hareketi -0,000118$ oldu ve -%66,30 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Pepe on Memeland en yüksek 0,024504$ ve en düşük 0,000060$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, POM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Pepe on Memeland, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, POM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Pepe on Memeland (POM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Pepe on Memeland Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak POM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Pepe on Memeland için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen POM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Pepe on Memeland fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, POM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): POM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Pepe on Memeland için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

POM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

POM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): POM, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, POM, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için POM fiyat tahmini nedir? Pepe on Memeland (POM) fiyat tahmin aracına göre, POM fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 POM 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Pepe on Memeland (POM) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, POM, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında POM için tahmini fiyat hedefi nedir? Pepe on Memeland (POM) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 POM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında POM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Pepe on Memeland (POM), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında POM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Pepe on Memeland (POM), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 POM 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Pepe on Memeland (POM) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, POM, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için POM fiyat tahmini nedir? Pepe on Memeland (POM) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 POM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.