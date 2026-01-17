Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Sora Oracle fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SORA varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Sora Oracle fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2026 için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Sora Oracle %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Sora Oracle %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SORA varlığının 2028 yılında $ 0 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SORA varlığının 2029 yılında $ 0 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SORA varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Sora Oracle fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Sora Oracle fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01

2033 $ 0 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2050 $ 0 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Sora Oracle Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde SORA için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SORA için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SORA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SORA için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Sora Oracle Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 172,78K$ 172,78K $ 172,78K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SORA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SORA arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 172,78K şeklindedir. Canlı SORA Fiyatını Görüntüle

Sora Oracle Fiyat Geçmişi Sora Oracle canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Sora Oracle fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki Sora Oracle(SORA) arzı 1,00B SORA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 172.776$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%19,28 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün -%42,84 $ 0 $ 0,001253 $ 0,000169

30 Gün -%86,63 $ 0 $ 0,001253 $ 0,000169 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Sora Oracle fiyat hareketi 0$ oldu ve -%19,28 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Sora Oracle en yüksek 0,001253$ ve en düşük 0,000169$ fiyatından işlem gördü ve -%42,84 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SORA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Sora Oracle, -%86,63 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, SORA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Sora Oracle (SORA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Sora Oracle Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SORA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Sora Oracle için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SORA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Sora Oracle fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SORA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SORA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Sora Oracle için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SORA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SORA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

