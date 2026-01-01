SpaceCatch (CATCH) Fiyat Tahmini (USD)

2027 $ 0,001361 %5,00

2028 $ 0,001429 %10,25

2029 $ 0,001501 %15,76

2030 $ 0,001576 %21,55

2031 $ 0,001655 %27,63

2032 $ 0,001737 %34,01

2033 $ 0,001824 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,001915 %47,75

2035 $ 0,002011 %55,13

2036 $ 0,002112 %62,89

2037 $ 0,002217 %71,03

2038 $ 0,002328 %79,59

2039 $ 0,002445 %88,56

2040 $ 0,002567 %97,99

2050 $ 0,004182 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli SpaceCatch Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,001296 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,001296 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,001298 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,001302 %0,41 Bugün için SpaceCatch (CATCH) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde CATCH için öngörülen fiyat 0,001296$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için SpaceCatch (CATCH) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CATCH için yapılan fiyat tahmini 0,001296$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için SpaceCatch (CATCH) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CATCH için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001298$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük SpaceCatch (CATCH) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CATCH için öngörülen fiyat 0,001302$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

SpaceCatch Fiyat Geçmişi SpaceCatch canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki SpaceCatch fiyatı 0,001296 USD'dir. Dolaşımdaki SpaceCatch(CATCH) arzı 53,86M CATCH olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 70.892$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%11,42 $ -0,000167 $ 0,001472 $ 0,001255

7 Gün -%13,05 $ -0,000169 $ 0,002421 $ 0,001270

30 Gün -%47,26 $ -0,000612 $ 0,002421 $ 0,001270 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, SpaceCatch fiyat hareketi -0,000167$ oldu ve -%11,42 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, SpaceCatch en yüksek 0,002421$ ve en düşük 0,001270$ fiyatından işlem gördü ve -%13,05 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CATCH için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, SpaceCatch, -%47,26 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000612$ oldu. Bu durum, CATCH için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

SpaceCatch (CATCH) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? SpaceCatch Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CATCH için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, SpaceCatch için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CATCH fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının SpaceCatch fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CATCH varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CATCH için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak SpaceCatch için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CATCH Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CATCH Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CATCH, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CATCH, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CATCH fiyat tahmini nedir? SpaceCatch (CATCH) fiyat tahmin aracına göre, CATCH fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CATCH 2027 yılında ne kadar olacak? 1 SpaceCatch (CATCH) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, CATCH varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında CATCH için tahmini fiyat hedefi nedir? SpaceCatch (CATCH) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar CATCH başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında CATCH için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, SpaceCatch (CATCH) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında CATCH için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, SpaceCatch (CATCH) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 CATCH 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 SpaceCatch (CATCH) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CATCH, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için CATCH fiyat tahmini nedir? SpaceCatch (CATCH) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CATCH fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.