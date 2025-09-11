The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için The Singularity fiyat tahminlerini alın. SINGULARITY fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

SINGULARITY Al

The Singularity fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini The Singularity 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, The Singularity, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000436 fiyatından işlem görebilir. 2026 için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, The Singularity, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000457 fiyatından işlem görebilir. 2027 için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SINGULARITY için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000480 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SINGULARITY için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000504 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SINGULARITY için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000530 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SINGULARITY için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000556 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında The Singularity fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000906 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında The Singularity fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001476 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000436 %0,00

2026 $ 0,000457 %5,00

2027 $ 0,000480 %10,25

2028 $ 0,000504 %15,76

2029 $ 0,000530 %21,55

2030 $ 0,000556 %27,63

2031 $ 0,000584 %34,01

2032 $ 0,000613 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000644 %47,75

2034 $ 0,000676 %55,13

2035 $ 0,000710 %62,89

2036 $ 0,000745 %71,03

2037 $ 0,000783 %79,59

2038 $ 0,000822 %88,56

2039 $ 0,000863 %97,99

2040 $ 0,000906 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The Singularity Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 11, 2025(Bugün) $ 0,000436 %0,00

September 12, 2025(Yarın) $ 0,000436 %0,01

September 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,000436 %0,10

October 11, 2025(30 Gün) $ 0,000437 %0,41 Bugün için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini September 11, 2025(Bugün) tarihinde SINGULARITY için öngörülen fiyat 0,000436$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini September 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SINGULARITY için yapılan fiyat tahmini 0,000436$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini September 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, SINGULARITY için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000436$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SINGULARITY için öngörülen fiyat 0,000437$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Singularity Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 436,12K$ 436,12K $ 436,12K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SINGULARITY fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SINGULARITY arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 436,12K şeklindedir. Canlı SINGULARITY Fiyatını Görüntüle

The Singularity Fiyat Geçmişi The Singularity canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Singularity fiyatı 0,000436 USD'dir. Dolaşımdaki The Singularity(SINGULARITY) arzı 1,00B SINGULARITY olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 436.124$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%26,17 $ -0,000154 $ 0,000632 $ 0,000407

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000782 $ 0,000429

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000782 $ 0,000429 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Singularity fiyat hareketi -0,000154$ oldu ve -%26,17 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Singularity en yüksek 0,000782$ ve en düşük 0,000429$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SINGULARITY için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Singularity, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, SINGULARITY için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The Singularity (SINGULARITY) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Singularity Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SINGULARITY için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Singularity için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SINGULARITY fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Singularity fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SINGULARITY varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SINGULARITY için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Singularity için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SINGULARITY Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SINGULARITY Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SINGULARITY, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SINGULARITY, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SINGULARITY fiyat tahmini nedir? The Singularity (SINGULARITY) fiyat tahmin aracına göre, SINGULARITY fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SINGULARITY 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Singularity (SINGULARITY) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SINGULARITY, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SINGULARITY için tahmini fiyat hedefi nedir? The Singularity (SINGULARITY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SINGULARITY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SINGULARITY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The Singularity (SINGULARITY), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SINGULARITY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The Singularity (SINGULARITY), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SINGULARITY 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Singularity (SINGULARITY) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SINGULARITY, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SINGULARITY fiyat tahmini nedir? The Singularity (SINGULARITY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SINGULARITY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol